“Dia D” marca retorno de Steven Spielberg à ficção científica

O filme, aliás, ajuda a explicar por que seu nome se tornou um dos mais influentes da história do cinema. Que tal conhecermos mais o diretor? Nascido em 18 de dezembro de 1946, em Cincinnati, nos Estados Unidos, Steven Spielberg demonstrou interesse pela produção audiovisual ainda na infância. Fascinado por câmeras e efeitos especiais improvisados, ele costumava criar pequenos filmes caseiros utilizando amigos e familiares como atores.