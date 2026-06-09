Estilo de Vida Tipos de pia que conquistam pela praticidade e facilidade de limpeza A escolha da pia ideal depende de fatores como orçamento, frequência de uso e estilo da cozinha. Alguns materiais se destacam pela durabilidade, enquanto outros conquistam pelo visual sofisticado ou pela baixa necessidade de manutenção. Conheça a seguir tipos de pia que fazem sucesso em projetos residenciais. Por Flipar

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