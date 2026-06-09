Qual o melhor moedor de café? Veja os principais tipos

Outro ponto positivo é o maior controle sobre a moagem, já que a velocidade manual reduz o risco de superaquecimento dos grãos e ajuda a preservar os óleos essenciais do café. Além disso, modelos feitos em inox ou com peças de cerâmica tendem a apresentar boa durabilidade. Por outro lado, o processo exige esforço físico e pode se tornar cansativo para quem prepara grandes quantidades de café diariamente.