Galeria Novosibirsk: no lado asiático da Rússia, cidade de clima rigoroso tem força cultural e científica Novosibirsk foi fundada em 1893 como ponto de apoio para a construção da Ferrovia Transiberiana. Essa ligação ferroviária teve papel crucial na integração da Sibéria ao restante da Rússia. A cidade, assim, cresceu em torno dessa rota, tornando-se rapidamente um centro urbano. Por Flipar

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