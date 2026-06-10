Nasa define equipe da Artemis III, missão que prepara futura base lunar; conheça os astronautas

A segunda fase ocorrerá entre 2029 e 2032 e terá como foco a instalação da infraestrutura principal. Missões tripuladas deverão acontecer aproximadamente a cada seis meses, permitindo a montagem gradual das estruturas necessárias para sustentar operações mais complexas.
Andre Douglas: Nascido na Flórida, Douglas tem formação avançada em engenharia mecânica, naval, elétrica e de sistemas por várias universidades norte-americanas. Antes de ingressar na agência espacial, serviu na Guarda Costeira dos Estados Unidos e trabalhou em projetos de robótica marítima, defesa planetária e exploração espacial. Será sua primeira missão pela Nasa.
Luca Parmitano: Parmitano representa a Agência Espacial Europeia (ESA) na missão Artemis III e será responsável pela função de piloto da espaçonave. Integrado ao corpo de astronautas da ESA desde 2009, o italiano acumulou experiência em missões espaciais e, em 2011, atuou como engenheiro de voo na primeira expedição de longa permanência da agência italiana na Estação Espacial Internacional.