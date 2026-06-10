Astronomia Nasa define equipe da Artemis III, missão que prepara futura base lunar; conheça os astronautas Já a Moon Base III terá foco na ampliação do conhecimento científico sobre a superfície da Lua e no teste de equipamentos selecionados por meio de parcerias internacionais e processos competitivos. A intenção é avaliar o desempenho de estruturas e sistemas em condições extremas de temperatura, radiação e relevo. Por Flipar

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