Entretenimento Avalon: local para onde o Rei Arthur foi levado após a batalha final Avalon é descrita como uma ilha mágica, envolta em mistério e associada ao destino final do Rei Arthur. Nos romances medievais, surge como refúgio sagrado, onde feridas se curam e a vida encontra repouso. O local tornou-se metáfora de transcendência, representando a passagem entre o mundo humano e o eterno. Autores como Geoffrey de Monmouth e Thomas Malory ajudaram a consolidar sua imagem como espaço de cura e esperança. A narrativa de Arthur sendo levado para se curar em Avalon após sua última Por Flipar

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