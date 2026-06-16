‘Jornada nas Estrelas’: 60 anos da saga que revolucionou a ficção científica

A série original foi criada pelo roteirista e produtor Gene Roddenberry, que concebeu o projeto como uma espécie de “faroeste espacial”, ambientado em uma nave que percorre os confins da galáxia em missões de exploração. Exibida originalmente pela NBC entre 1966 e 1969, a produção acompanhava as aventuras da nave estelar Enterprise em sua missão de cinco anos: explorar novos mundos para buscar novas formas de vida e civilizações.