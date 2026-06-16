Estilo de Vida Carne seca: saiba escolher os melhores cortes e descubra os usos mais tradicionais desse clássico da culinária brasileira A carne seca é um alimento bastante presente na culinária brasileira e pode ser utilizada em diversas receitas. Seu processo de conservação envolve a adição de sal e a redução da umidade, características que ajudam a prolongar sua durabilidade e contribuem para o sabor marcante que a tornou popular em várias regiões do país. Por Flipar

Pedro Antunes wikimedia commons