Entretenimento Brasileira ganha campeonato mundial de ‘Candy Crush’ em Londres e leva prêmio de R$ 2,5 milhões Uma brasileira estudante de artes da Bahia se tornou campeã mundial do popular jogo 'Candy Crush' ao vencer o 'Candy Crush All Stars 2026' realizado em Londres, na Inglaterra. Após superar outros nove finalistas na disputa presencial, que antes reuniu milhões de inscritos de mais de 25 países em etapas online, Luana conquistou o prêmio principal de US$ 500 mil (equivalente a cerca de R$ 2,5 milhões), além de um anel exclusivo criado pela joalheria Icebox. A joia é adornada com pedras preciosas i Por Flipar

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