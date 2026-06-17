Pianista cearense realiza performance a 100 metros de altura sobre as falésias de Canoa Quebrada e bate recorde

Desde então, a localidade se transformou em um importante polo turístico do Ceará, sem perder completamente suas raízes ligadas à pesca artesanal e à cultura litorânea. O destino atrai visitantes durante todo o ano graças ao clima quente, às águas mornas do Oceano Atlântico e à ampla oferta de passeios, restaurantes, pousadas e atividades ao ar livre.
As falésias coloridas figuram entre os maiores atrativos locais. Um dos símbolos mais conhecidos da região é a lua e estrela esculpidas nas formações, imagem que se tornou a marca registrada de Canoa Quebrada e aparece em diversas lembranças vendidas aos turistas.
Formadas ao longo de milhares de anos pela ação da erosão, as falésias apresentam tons avermelhados, alaranjados e dourados que contrastam com o azul intenso do mar. Em alguns trechos, essas formações alcançam dezenas de metros de altura e criam cenários impressionantes, especialmente ao nascer e ao pôr do sol.
Além disso, a praia principal apresenta uma extensa faixa de areia banhada por águas mornas do Oceano Atlântico, cenário ideal para caminhadas, banhos e momentos de descanso. O destino também oferece uma boa estrutura de hospedagem, com pousadas, hotéis, restaurantes e estabelecimentos voltados ao lazer.
Na região, os ventos constantes remodelam parte das dunas ao longo do tempo, alterando a paisagem natural em alguns trechos do litoral. Em determinadas áreas, é possível encontrar fontes naturais de água doce que surgem entre as dunas.