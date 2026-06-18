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Conheça Resende, município com melhor qualidade de vida no estado do RJ pelo segundo ano seguido

Pelo segundo ano seguido, a cidade de Resende foi apontada como o município com a melhor qualidade de vida do estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Índice de Progresso Social (IPS). O estudo é elaborado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e avalia o desempenho dos municípios a partir de 57 indicadores sociais e ambientais, que incluem aspectos como saúde, educação, acesso a serviços essenciais, bem-estar da população, oportunidades de desenvolvimento e condições ambi

Por Flipar
Wikimedia Commons/Pedro Luz Fotografia

Município de grande importância estratégica e econômica, Resende fica localizado na região das Agulhas Negras, no sul do estado do Rio de Janeiro. Fundada em 1801, a cidade recebeu o nome em homenagem ao conde de Resende, então vice-rei do Brasil.

Panoramio - Cleidinei Silva

A cidade abriga ainda um dos maiores polos industriais do estado fluminense, com fábricas de caminhões, ônibus e automóveis. O município também desempenha papel relevante na área militar. Em seu território está localizada a Academia Militar das Agulhas Negras, considerada a principal escola de formação de oficiais combatentes do Exército Brasileiro.

Isac Nóbrega/PR

Resende possui uma área superior a 1.000 quilômetros quadrados e seu território inclui parte do Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro parque nacional criado no Brasil em 1937. A região é conhecida por suas paisagens montanhosas, rios, cachoeiras e áreas de Mata Atlântica preservada.

Wikimedia Commons/Fernandez agulhas negras

Distritos turísticos famosos, como Engenheiro Passos, Maromba e Maringá, pertencem ou fazem divisa com Resende e servem como porta de entrada para diversas atrações naturais. Outro destaque é a localidade de Visconde de Mauá, bastante procurada por turistas em busca de clima ameno, gastronomia e ecoturismo.

Reprodução/YouTube Casal Alencar

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