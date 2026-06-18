Galeria Conheça Resende, município com melhor qualidade de vida no estado do RJ pelo segundo ano seguido Pelo segundo ano seguido, a cidade de Resende foi apontada como o município com a melhor qualidade de vida do estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Índice de Progresso Social (IPS). O estudo é elaborado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e avalia o desempenho dos municípios a partir de 57 indicadores sociais e ambientais, que incluem aspectos como saúde, educação, acesso a serviços essenciais, bem-estar da população, oportunidades de desenvolvimento e condições ambi Por Flipar

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