Economia Saquarema lidera PIB per capita no Brasil, mas moradores não sentem os efeitos da riqueza O município de Saquarema, situado na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, possui o maior PIB per capita do Brasil. Isso corresponde a R$ 722.441,52 por habitante no ano. Os dados de 2023 são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa posição de destaque no ranking econômico está diretamente associada aos elevados repasses de royalties ligados à exploração de petróleo e gás natural na região marítima próxima ao município. Por Flipar

Reprodução do Instagram @rjsaquarema