Galeria 95 anos nas alturas: o Empire State Building continua reinando sobre Nova York. O Empire State Building foi inaugurado em 1º de maio de 1931, em plena Grande Depressão, e rapidamente se tornou símbolo da resiliência e da ambição norte-americana. Com 102 andares e 381 metros de altura (443 metros incluindo a antena), foi o edifício mais alto do mundo por quase quatro décadas, até a construção das Torres Gêmeas em Nova York. Sua arquitetura art déco e sua imponência transformaram-no em ícone cultural, aparecendo em filmes, livros e fotografias que marcaram gerações. O edifíci Por Flipar

Anthony Quintano/domínio público