Automobilismo e carros China se prepara para desafio bilionário com descarte de baterias de carros elétricos A rápida evolução dos veículos elétricos transformou a China em uma das maiores potências da indústria automotiva mundial, mas também trouxe um novo desafio: o destino das baterias que chegam ao fim de sua vida útil. Após anos de crescimento acelerado das vendas de automóveis movidos a eletricidade, o país agora se prepara para lidar com um volume crescente de equipamentos descartados. De acordo com estimativas divulgadas pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a quantidade anu Por Flipar

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