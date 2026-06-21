Galeria Demerara: por que esse açúcar dourado tem conquistado tantos paladares O açúcar demerara vem conquistando espaço nas cozinhas e nas mesas. Sua aparência dourada e cristais maiores chamam atenção, mas é o sabor suave e levemente caramelizado que atrai curiosidade. Muitos se interessam por ele justamente por manter parte dos nutrientes presentes na cana-de-açúcar, como cálcio e ferro. Além disso, é visto como opção menos processada, o que gera a sensação de estar escolhendo algo mais próximo da origem vegetal.Confira suas principais características e benefícios, fato Por Flipar

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