Animais Invasora e predadora, rã-touro gigante preocupa no Brasil A presença de uma espécie exótica de rã tem causado preocupação em Florianópolis por causa do seu potencial impacto sobre os ecossistemas locais. Trata-se da rã-touro (Aquarana catesbeiana), originária da América do Norte e que chegou ao Brasil na década de 1930 para abastecer criadouros destinados à produção de carne. Apesar do propósito inicial, ela acabou se espalhando para ambientes naturais em diferentes regiões do país. O anfíbio recebeu esse nome por causa do som grave que produz, semelha Por Flipar

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