Galeria Suspiro: o doce que transformou claras e açúcar em tradição O suspiro é um doce que atravessa gerações e continua encantando paladares com sua simplicidade e leveza. Produzido basicamente a partir de claras em neve e açúcar, ele se destaca pelo baixo custo e pela facilidade de preparo. Sua textura crocante por fora e macia por dentro cria uma experiência absolutamente única e que conquista tanto crianças quanto adultos. Além de ser consumido puro, também aparece em sobremesas elaboradas, trazendo, assim, charme e delicadeza às receitas. Veja a seguir det Por Flipar

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