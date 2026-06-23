Os arranha-céus abandonados mais altos do mundo

Apesar de a revitalização dessas construções ser uma possibilidade em muitos casos, os gastos necessários para recuperá-las são, na maioria das vezes, exorbitantes. Administrações públicas e investidores privados frequentemente não encontram justificativa econômica suficiente para assumir projetos dessa magnitude, o que condena esses prédios ao abandono. A seguir, confira dez desses arranha-céus esquecidos, ordenados do menor para o maior em altura, cada um com sua própria história de projetos n
10 - Beirut Trade Center: Também chamado de Burj al-Murr ou 'torre da amargura', ele está localizado em Beirute e tem 140 metros de altura, distribuídos em 40 andares. É um dos símbolos mais marcantes de obras abandonadas em todo o mundo. A construção foi parcialmente finalizada antes da eclosão da Guerra Civil Libanesa, em 1975, e para erguer o prédio foram investidos 15 milhões de dólares. Desde então, a obra permanece parada.
9 - Plaza Tower: Localizada em Nova Orleans, nos Estados Unidos, ela tem 162 metros de altura e teve sua construção iniciada nos anos 1960. Concebida inicialmente para abrigar escritórios, a torre foi gravemente danificada pelo furacão Katrina em 2005, que comprometeu de forma severa sua estrutura. Ao longo dos anos, o prédio enfrentou uma série de complicações adicionais, como a proliferação de mofo tóxico, o que levou ao seu fechamento definitivo. Em 2021, a queda de um painel atingiu um cicl
8 - 900 Chestnut: Também conhecido como One AT and T Center, ele fica em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos e tem 179 metros de altura. Desde sua inauguração em 1985, foi projetado para ser um centro empresarial de alto padrão. No entanto, após a saída da empresa AT and T em 2017, o edifício ficou completamente vazio. Em 2024, o Goldman Group adquiriu o prédio por apenas 3,6 milhões dólares, um valor irrisório diante dos 205 milhões de dólares que custou sua construção original.
7 - Sathorn Unique: Localizado em Bangkok, na Tailândia, ele tem 185 metros de altura e 47 andares, e ficou conhecido como a 'Torre Fantasma' do país. Sua construção foi interrompida durante a crise financeira asiática de 1997, quando o edifício já estava oitenta por cento concluído. Até hoje, a estrutura permanece inacabada, apresentando sérios riscos de segurança, como metais enferrujados e fiações elétricas à mostra.
6 - Centro Financiero Confinanzas: Localizado na Venezuela, ele tem 190 metros de altura e 45 andares, e ficou mundialmente conhecido como Torre de David. O edifício foi projetado para ser um moderno centro financeiro, mas sua construção foi interrompida em 1994, devido à crise econômica do país e à morte de seu idealizador, David Brillembourg. Durante anos, cerca de três mil pessoas ocuparam o prédio de forma irregular. Em 2014, as autoridades removeram os moradores em razão das condições extre
5 - One Seaport: Localizado em Nova York, nos Estados Unidos, ele tem 204 metros de altura e foi projetado como um empreendimento residencial de luxo, com investimentos de 273 milhões de dólares. Em 2020, as obras foram interrompidas após as autoridades detectarem que o prédio estava afundando e se inclinando de forma preocupante. O projeto permanece indefinido enquanto os responsáveis tentam encontrar uma solução técnica e financeira viável para concluí-lo.
4 - Oceanwide Plaza: Localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, ele é um complexo de 3 torres com 206 metros de altura, projetado para abrigar um hotel de luxo e unidades residenciais de alto padrão. A construção foi interrompida em 2019 devido a problemas financeiros, com 60% da obra concluída e um custo total estimado em 1 bilhão de dólares. Para finalizar o projeto, ainda seriam necessários 800 milhões de dólares adicionais. Apesar da intenção de retomar as obras, os obstáculos financeiro
3 - Ryugyong Hotel: Localizado em Pyongyang, na Coreia do Norte, o prédio tem 330 metros de altura e 105 andares, sendo um dos arranha-céus abandonados mais imponentes do mundo. Sua construção começou em 1987, mas foi interrompida nos anos 1990 em razão da grave crise econômica que assolou o país. Apesar de retomadas ocasionais ao longo das décadas seguintes, o edifício permanece inacabado. Estima-se que finalizá-lo custaria cerca de 2 bilhões de dólares.
2 - SkyCity: Localizado nas Filipinas, ele tem 335 metros de altura e foi planejado para ser o prédio mais alto do país. Sua construção teve início em 1997, mas nunca chegou a ser concluída por causa de disputas legais e falta de financiamento. Atualmente, está coberto por musgos que avançam pela fachada. O arranha-céu teve um custo estimado em 85 milhões de dólares.
1 - Goldin Finance 117 Tower: Localizado na China, ele conta com impressionantes 598 metros de altura e é um dos arranha-céus abandonados mais altos do mundo. Sua construção teve início em 2008, mas sofreu os impactos devastadores da crise financeira global da década de 2010, que levou à paralisação total das obras. Atualmente, estima-se que seria necessário investir cerca de 10 bilhões de dólares para finalizar o projeto.