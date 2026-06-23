Entretenimento Arraiá completo: elementos que não podem faltar em uma festa junina As festas juninas são mais do que comidas típicas e danças animadas: elas também se constroem a partir de objetos que dão vida ao cenário e reforçam a atmosfera cultural. Cada detalhe, desde a decoração até os itens usados, contribui para criar o ambiente acolhedor que marca essa celebração. Os elementos escolhidos carregam significados que remetem às tradições rurais. O cenário junino é construído com simplicidade e criatividade, além de que a cada objeto a festa ganha mais cor, mais vida e mai Por Flipar

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