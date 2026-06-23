Galeria Mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém: o terceiro local mais sagrado do Islã A Mesquita Al-Aqsa, localizada em Jerusalém, é considerada o terceiro local mais sagrado do Islã, atrás apenas da Mesquita Sagrada em Meca e da Mesquita do Profeta em Medina. Situada na Esplanada das Mesquitas, também chamada Al-Haram Al-Sharif, é um espaço de devoção e de grande relevância histórica. A tradição islâmica afirma que foi dali que o Profeta Maomé ascendeu ao céu durante a Noite da Ascensão, tornando o local profundamente simbólico. Sua importância também está no centro de debates h Por Flipar

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