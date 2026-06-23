Sutis diferenças entre trufas e bombons: descubra detalhes dessas delícias de chocolate

A origem remonta ao século XIX. O farmacêutico belga Jean Neuhaus teve a ideia de enrolar os medicamentos com uma cobertura de chocolate preto para ajudar a engolir o remédio amargo. Depois, o neto dele criou o praliné recheado, já como doce, dando origem aos bombons da forma como existe hoje. Em 1912, a farmácia passou a dedicar-se exclusivamente à produção de bombons, recheando com avelãs e nozes.