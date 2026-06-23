Galeria Caaba e Mesquita Al-Haram: o coração sagrado do Islã A Caaba, no coração da Mesquita Al-Haram em Meca (Arábia Saudita), é o centro espiritual mais sagrado do Islã e o ponto para onde muçulmanos guiam as orações diárias. Simboliza unidade da fé e ligação direta entre o crente e Deus, tornando-se referência universal. O espaço ao redor da Caaba é palco da maior peregrinação religiosa do mundo, o Hajj, que reúne multidões em um mesmo propósito. A Mesquita Al-Haram, que abriga a Caaba, é a maior mesquita do planeta e se expande constantemente para aco Por Flipar

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