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Rio Quente: tesouro goiano virou potência do turismo brasileiro graças a fenômeno natural

Localizada no sul de Goiás, a cidade de Rio Quente, que completou 38 anos de sua fundação no dia 11 de maio, se tornou um dos destinos turísticos mais conhecidos do Centro-Oeste brasileiro graças às águas naturalmente quentes que brotam em diferentes pontos da região. O município integra uma área de grande importância hidrotermal próxima à cidade de Caldas Novas e atrai visitantes de todo o país durante praticamente o ano inteiro. Apesar da fama ligada aos parques aquáticos e resorts, Rio Quente

Por Flipar
Flickr - MTur Destinos

A origem do município está diretamente relacionada às fontes termais descobertas ainda no período colonial, quando bandeirantes, tropeiros e exploradores que atravessavam o interior do Brasil em busca de ouro, pedras preciosas e novas rotas comerciais registraram a existência das águas quentes muito antes da formação urbana da região. Durante décadas, o local permaneceu pouco povoado e serviu principalmente como ponto de descanso para viajantes.

Wikimedia Commons/MTur Destinos

O crescimento acelerou apenas ao longo do século 20, especialmente após investimentos em infraestrutura turística e divulgação nacional das propriedades terapêuticas das águas minerais. O município conseguiu se emancipar de Caldas Novas em 1988 e passou a desenvolver identidade própria dentro do cenário turístico goiano.

Reprodução/YouTube

As águas termais representam a principal marca da cidade. Em alguns pontos, a temperatura ultrapassa 30 graus Celsius naturalmente, sem necessidade de aquecimento artificial. O fenômeno ocorre por causa da infiltração da água da chuva em camadas profundas do solo, onde o calor subterrâneo aquece a água antes de seu retorno à superfície.

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Diferentemente de regiões vulcânicas famosas em outros países, Rio Quente não possui atividade vulcânica ativa. Mesmo assim, o sistema geotérmico local impressiona estudiosos e turistas pela quantidade de fontes existentes. Muitos visitantes procuram as águas termais em busca de relaxamento, alívio muscular e descanso físico.

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O principal complexo turístico da cidade pertence ao Rio Quente Resorts, conhecido nacionalmente por reunir hotéis, piscinas naturais, praias artificiais e atrações aquáticas. Um dos locais mais famosos do complexo é o Parque das Fontes, área onde rios de água quente alimentam piscinas naturais abertas dia e noite.

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Outro destaque importante consiste na Praia do Cerrado, considerada uma das maiores praias artificiais de águas quentes do mundo. O turismo movimenta praticamente todos os setores econômicos do município, desde restaurantes e comércio até serviços de transporte e hospedagem.

Reprodução/YouTube Vlog Ronaldo Silva

Apesar da forte presença dos resorts, Rio Quente também oferece atrações naturais menos conhecidas. Trilhas ecológicas atravessam áreas de Cerrado preservado e permitem contato com espécies típicas da fauna brasileira, como tucanos, seriemas, tamanduás e capivaras.

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Rios e córregos cortam a região e ajudam a formar paisagens bastante valorizadas por visitantes interessados em ecoturismo. Em determinadas épocas do ano, o contraste entre o verde da vegetação e o céu limpo do Centro-Oeste cria cenários muito característicos do interior goiano. A cidade mantém ainda áreas rurais voltadas à agricultura e à pecuária, atividades tradicionais que coexistem com o turismo moderno.

- Flickr Otávio Nogueira

A cultura local reflete elementos típicos do interior de Goiás. Festas populares, música sertaneja, culinária regional e celebrações religiosas fazem parte do cotidiano dos aproximadamente 4 mil habitantes de Rio Quente. Pratos como empadão goiano, pamonha, pequi e arroz com guariroba aparecem com frequência nos restaurantes da cidade.

Pablo Regino/MTur Destinos

Outro aspecto importante de Rio Quente envolve a preservação ambiental. O Cerrado brasileiro sofre impactos causados pelo desmatamento e pela expansão agropecuária em diferentes partes do país, mas áreas próximas às nascentes termais recebem atenção especial devido ao valor ecológico e turístico.

Flickr - MTur Destinos

Autoridades e empresas do setor turístico investem em projetos de conservação para proteger rios, matas e espécies nativas. O controle do crescimento urbano tornou-se tema frequente nos debates locais, principalmente por causa do aumento da procura imobiliária na região.

Flickr - Otávio Nogueira

Mesmo com população relativamente pequena, Rio Quente conquistou projeção nacional e internacional graças às águas termais e à estrutura turística consolidada. A combinação entre natureza, lazer e clima acolhedor transformou a cidade em um dos destinos mais famosos de Goiás.

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