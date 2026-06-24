Templo do Céu: o sagrado encontro entre o imperador e o cosmos na China Imperial

As cerimônias no Templo do Céu eram fundamentais para legitimar o poder imperial na China antiga. O imperador, visto como mediador entre o céu e a terra, realizava rituais no solstício de inverno para garantir boas colheitas e a harmonia do império. Esses rituais reforçavam a crença de que a ordem cósmica dependia da harmonia entre o governante e o divino, assegurando a legitimidade do poder imperial e o equilíbrio entre o céu e a terra. Dessa forma, o templo tornou-se um símbolo duradouro da re