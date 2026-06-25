Galeria Sibéria tem terceira maior jazida de nióbio do planeta; conheça esse mineral precioso A mineradora Polymetal revelou que identificou, na primeira metade da década de 2020, a terceira maior reserva de nióbio do mundo. O depósito está localizado no nordeste da Sibéria, na Rússia, mais precisamente em Tomtor, na República de Sakha, região formada por diversas pequenas aldeias e considerada estratégica para o setor mineral russo. Além do nióbio, o depósito também abriga grandes quantidades de minerais conhecidos como terras raras. Por Flipar

Polymetal - Nióbio - ICT Group/Wikimédia Commons