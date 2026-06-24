Confira todas as vezes que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo

O Brasil construiu uma relação única com a Copa do Mundo. A camisa verde-amarela carrega cinco estrelas que representam diferentes gerações, estilos e momentos históricos. Cada conquista ajudou a manter a imagem da Seleção como maior campeã da história dos Mundiais
Na Suécia, o Brasil conquistou sua primeira estrela e deixou para trás o trauma da derrota em 1950. Sob comando de Vicente Feola, a equipe apresentou um futebol ofensivo e revelou Pelé ao mundo, aos 17 anos. Ao lado de Garrincha, Vavá, Didi e Zagallo, brilhou na final contra os anfitriões, vencendo por 5 a 2. Bellini inaugurou o gesto de levantar a taça acima da cabeça, eternizando a celebração
No Chile, o Brasil mostrou que era maior que seus craques. Pelé se lesionou cedo, mas Garrincha assumiu o protagonismo com atuações memoráveis. Amarildo também foi decisivo e, na final contra a Tchecoslováquia, os gols de Amarildo, Zito e Vavá garantiram o bicampeonato. Mauro Ramos ergueu a taça
No México, o Brasil apresentou uma das maiores seleções da história. Com Pelé, Jairzinho, Tostão, Gérson e Rivellino, o time comandado por Zagallo venceu todas as partidas. A final contra a Itália foi de espetáculo coletivo, culminando no gol histórico de Carlos Alberto Torres após uma jogada envolvente. O 4 a 1 garantiu o tricampeonato e a posse definitiva da Taça Jules Rimet
Após 24 anos sem títulos, o Brasil voltou ao topo nos Estados Unidos. A equipe de Parreira priorizou equilíbrio e segurança defensiva, com Romário e Bebeto como destaques ofensivos. A final contra a Itália terminou sem gols e foi decidida nos pênaltis. Roberto Baggio desperdiçou a última cobrança, e o Brasil conquistou o tetracampeonato, devolvendo o orgulho ao torcedor
Na Copa da Coreia do Sul e Japão, a 'Família Scolari' mostrou união e talento. Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho formaram um ataque histórico. Ronaldo brilhou como artilheiro com oito gols, incluindo os dois na final contra a Alemanha. Cafu ergueu a taça, tornando-se o único jogador a disputar três finais consecutivas, e o Brasil alcançou o pentacampeonato
Cada título representa uma fase distinta do futebol brasileiro: talento em 1958 e 1962, espetáculo em 1970, resistência em 1994 e eficiência em 2002. Mais do que troféus, essas conquistas criaram personagens eternos como Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo e Cafu, fortalecendo a paixão do brasileiro pela seleção e transformando as cinco estrelas em símbolo mundial do futebol