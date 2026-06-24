Confira todas as vezes que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo

1958

Na Suécia, o Brasil conquistou sua primeira estrela e deixou para trás o trauma da derrota em 1950. Sob comando de Vicente Feola, a equipe apresentou um futebol ofensivo e revelou Pelé ao mundo, aos 17 anos. Ao lado de Garrincha, Vavá, Didi e Zagallo, brilhou na final contra os anfitriões, vencendo por 5 a 2. Bellini inaugurou o gesto de levantar a taça acima da cabeça, eternizando a celebração