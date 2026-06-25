Pesquisadora aponta presença de Maria Madalena em obra-prima de Michelangelo

Madonna de Bruges - Esculpida entre 1501 e 1504, a Madonna de Bruges retrata Nossa Senhora com o menino Jesus, que está de pé, e não nos braços da mãe, diferentemente do padrão. É a única obra de Michelangelo que saiu da Itália, já que foi adquirida por comerciantes de Bruges, na Bélgica, daí o nome. A escultura está guardada na Igreja de Nossa Senhora, a principal da cidade, onde permanece até hoje como um dos tesouros artísticos da Europa.