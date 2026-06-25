Estilo de Vida Bunker de bilhão de reais é reservado por dono do Instagram como abrigo de ‘fim do mundo’ Criados inicialmente como um lugar de refúgio para famílias ou pequenos grupos de pessoas, especialmente em locais em guerras ou com riscos ambientais, os bunkers estão na moda atualmente entre os bilionários. Por Flipar

Thuringius/Wikimedia Commons