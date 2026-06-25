Animais Molinésia-amazona: espécie de peixe formada apenas por fêmeas desafia teorias da evolução e intriga cientistas há décadas Durante décadas, biólogos consideraram que determinadas espécies compostas apenas por fêmeas teriam poucas chances de sobreviver por longos períodos. Segundo as teorias clássicas da evolução, a ausência da reprodução favoreceria o acúmulo gradual de mutações prejudiciais, comprometendo a saúde genética das populações até levá-las à extinção. No entanto, um pequeno peixe encontrado nos rios do México e do sul do Texas desafia essa previsão há cerca de 100 mil anos. Conheça esse curioso animal a s Por Flipar

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