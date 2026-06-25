Estilo de Vida Chiclete: a surpreendente história de um hábito que atravessa milênios Muito antes de se tornar um dos doces mais populares do mundo, o chiclete já fazia parte do cotidiano de diferentes povos. Civilizações antigas e comunidades pré-históricas mascavam resinas, látex e outras substâncias naturais extraídas de árvores, seja para higiene bucal, aliviar a sede ou simplesmente pelo hábito. Ao longo dos séculos, essa prática evoluiu até dar origem ao produto conhecido atualmente, revelando uma história que atravessa milênios e diferentes culturas. Por Flipar

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