Chiclete: a surpreendente história de um hábito que atravessa milênios

Na América Central, civilizações como os maias utilizavam o látex do sapotizeiro, conhecido como chicle. A substância era mascada há mais de mil anos e fazia parte do cotidiano dessas populações. Entre os astecas, o uso do chicle também tinha regras sociais específicas. Mulheres e crianças podiam mascar em público, enquanto homens adultos evitavam o hábito.
Na Grécia Antiga, era comum mascar a resina da árvore Pistacia lentiscus, conhecida como mástique. A prática era associada à higiene bucal, ao frescor do hálito e até ao cuidado com os dentes. Esse costume atravessou séculos e, em algumas regiões do Mediterrâneo, ainda permanece vivo até os dias atuais.
Povos do norte da Europa já mastigavam resina de bétula na Pré-História, muito antes do surgimento do chiclete moderno. Arqueólogos encontraram pedaços dessa substância com marcas de dentes preservadas por milhares de anos. As descobertas indicam que o hábito fazia parte do cotidiano dessas antigas comunidades.
O chiclete moderno começou a surgir no século XIX, quando o chicle foi levado para os Estados Unidos. A ideia era transformá-lo em alternativa à borracha. Em 1869, William Finley Semple registrou uma das primeiras patentes de goma de mascar. A invenção abriu caminho para a produção comercial. Poucos anos depois, Thomas Adams lançou as primeiras gomas aromatizadas.
No fim do século XIX, marcas começaram a adicionar sabores como hortelã e canela. A novidade rapidamente conquistou consumidores. No início do século XX, o chiclete ganhou versões coloridas e embalagens atrativas. A publicidade ajudou a popularizar o produto pelo mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados americanos recebiam chiclete nas rações. Isso contribuiu para espalhar o hábito por vários países.
A partir da década de 1950, as bases naturais foram sendo substituídas por compostos sintéticos. A mudança tornou a produção mais barata e padronizada. Surgiram também versões sem açúcar, voltadas para a saúde bucal. Dentistas passaram a recomendar algumas opções para estimular a saliva.
Uma curiosidade que virou marca registrada é a possibilidade de fazer bolas. A textura elástica permite inflar o ar até formar a famosa bola de chiclete. Hoje, o chiclete é vendido em diferentes formatos, sabores e funções, incluindo energéticos e funcionais. De resina ancestral a produto global, ele atravessou milênios sem perder o apelo