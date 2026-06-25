Galeria Aromas e afetos: o que é o anis, planta aromática por trás do doce clássico O anis é uma planta aromática que atravessou séculos de uso, tanto na culinária quanto na medicina tradicional, e sua presença na famosa bala de anis reforça esse legado cultural. O sabor doce e levemente ardente da bala de anis o torna símbolo de memória afetiva. O interesse público cresce porque o anis carrega propriedades reconhecidas, como efeito digestivo e refrescante, além de ser usado em bebidas e receitas. A história mostra que o anis já era cultivado no Mediterrâneo antigo e chegou ao Por Flipar

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