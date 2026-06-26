Animais Shakira e o instinto da loba: como se comporta o animal que inspira a cantora colombiana Em maio de 2026, Shakira deu show em Copacabana e voltou a jogar luz em um animal que lhe rende o apelido: loba. A associação surgiu em 2009 com a música She Wolf, que ajudou a consolidar essa identidade artística. Na canção e em suas performances, a cantora explora uma figura independente, intensa e segura, características que reforçam o simbolismo da loba em sua carreira. Saiba, então, sobre esse animal inspirador. Por Flipar

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