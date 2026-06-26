Galeria Cenário de “O Senhor dos Anéis” virou atração turística na Nova Zelândia: conheça Hobbiton Um dos cenários mais famosos de 'O Senhor dos Anéis' existe de verdade e pode ser visitado pelo público. Trata-se de Hobbiton, um pequeno vilarejo localizado na Nova Zelândia. Peter Jackson, o diretor dos filmes, descobriu a região durante um sobrevoo em 1998, quando procurava uma locação para as gravações de 'O Senhor dos Anéis'. No início, o local servia apenas como cenário temporário para as gravações, onde as fachadas das casas dos hobbits eram montadas para as filmagens e desmontadas logo d Por Flipar

Domínio público