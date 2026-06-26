Galeria Tradição das montanhas da Indonésia: bandrek, a infusão que aquece O bandrek é uma infusão quente típica da Indonésia, preparada com gengibre, açúcar e especiarias, muito consumida em regiões frias como as montanhas de Java. Sua origem está ligada ao hábito de aquecer o corpo e fortalecer a saúde. A bebida combina sabores intensos e propriedades terapêuticas, criando uma experiência que vai além do simples ato de beber. Além de aquecer, o bandrek é vinculado à socialização, sendo servido em encontros familiares e comunitários. A diversidade de especiarias utili Por Flipar

imagem gerada por i.a