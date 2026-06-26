Animais Grou-japonês, a ave da sorte do Japão, que está em perigo de extinção O grou-japonês, também chamado de grou-da-manchúria (Grus japonensis), é uma bela e majestosa ave nativa da Ásia, presente no Japão, China, Coreia e Mongólia. Essa ave cativa olhares e carrega muita simbologia em diversas culturas. No Japão, por exemplo, o grou-japonês é reverenciado como um emissário da sorte, longevidade e até imortalidade, e aparece com frequência em obras de arte, lendas e contos populares. Muitas vezes, nessas manifestações artísticas, seres imortais eram retratados voando Por Flipar

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