As diferentes formas de se usar o jenipapo

Na culinária, o jenipapo é bastante versátil. A polpa pode ser consumida in natura por quem gosta de seu sabor agridoce, mas o uso mais comum é na produção de licores, sucos, vinhos artesanais e geleias. Assim, para preparar um suco de jenipapo, basta retirar a polpa, adicionar água, açúcar a gosto e bater no liquidificador.
O processamento do jenipapo para conservas e licores exige alguns cuidados. Ao lidar com o suco do fruto verde, recomenda-se o uso de luvas, pois a mancha é extremamente difícil de remover da pele. Para a produção de licor, a polpa do fruto maduro é macerada com cachaça e açúcar por um período de pelo menos 30 dias. Algumas receitas incluem especiarias como cravo e canela para enriquecer o aroma.
Um dos usos mais curiosos do jenipapo é como tinta natural, que pode durar de uma a duas semanas. Essa tinta é usada há séculos por povos indígenas brasileiros para a elaboração de grafismo. Também vale destacar que o jenipapo é muito conhecido por ser um corante natural.
O processo para a criação da tinta é simples. Primeiro, rala-se a fruta ainda madura, com ou sem casca, a seguir extrai-se o suco. Esse sumo é colocado em pote. Deixa-se esse líquido ali por um tempo, é nesse período que ele ganha uma coloração mais escura. Depois, mistura-se carvão a ele para dar uma consistência mais cremosa. Pronto, ele já está pronto para fazer grafismo.
Na medicina natural, o jenipapo também é bastante usado. As folhas, a casca e a polpa são empregadas em chás e infusões para tratar problemas respiratórios, inflamações, anemia e doenças de pele. Estudos científicos têm investigado os compostos bioativos presentes no fruto, como o geniposídeo e a genipoína, que demonstram propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas.