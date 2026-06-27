As diferentes formas de se usar o jenipapo

O processo para a criação da tinta é simples. Primeiro, rala-se a fruta ainda madura, com ou sem casca, a seguir extrai-se o suco. Esse sumo é colocado em pote. Deixa-se esse líquido ali por um tempo, é nesse período que ele ganha uma coloração mais escura. Depois, mistura-se carvão a ele para dar uma consistência mais cremosa. Pronto, ele já está pronto para fazer grafismo.