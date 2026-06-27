Conheça a flor magnólia, uma das plantas mais antigas do mundo

As magnólias pertencem à família botânica Magnoliaceae, que engloba mais de 300 espécies distribuídas pelos continentes. As suas flores variam do branco puro ao rosa intenso, passando pelo roxo e pelo amarelo, dependendo da espécie. Algumas variedades, como a Magnolia grandiflora, produzem flores que podem atingir 30 centímetros de diâmetro. As espécies caducifólias, como a Magnolia soulangeana, florescem na primavera antes mesmo de desenvolver suas folhas.
Na jardinagem e no paisagismo, as magnólias são consideradas plantas nobres e de grande apelo ornamental. Podem ser cultivadas tanto como árvores de grande porte, algumas espécies chegam a 30 metros de altura, quanto como arbustos compactos adequados para jardins menores. Elas preferem solos bem drenados, ligeiramente ácidos e ricos em matéria orgânica, além de luz solar plena ou meia-sombra.
Além disso, a magnólia carrega simbolismos poderosos em diferentes culturas. Na China, é símbolo de nobreza, pureza e beleza feminina. Já no Japão, é associada ao amor pela natureza e à contemplação da efemeridade da vida. Nos Estados Unidos, a magnólia é a árvore símbolo dos estados do Mississippi e Louisiana. A flor também está presente em brasões, bandeiras e identidades culturais ao redor do mundo.
Há séculos, diferentes partes da magnólia têm sido utilizadas para tratar algumas doenças, especialmente na medicina chinesa e japonesa. A casca de espécies como a Magnolia officinalis, por exemplo, é usada para tratar ansiedade, distúrbios digestivos e inflamações. O óleo essencial das flores é empregado em aromaterapia para promover relaxamento e bem-estar.
Algumas espécies de magnólia enfrentam ameaças em seus habitats naturais devido ao desmatamento e às mudanças climáticas. A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classifica diversas espécies como vulneráveis ou em perigo de extinção. Projetos de conservação em países como China, Vietnã e México trabalham para proteger populações silvestres e promover o cultivo responsável.