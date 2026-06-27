Galeria Conheça a flor magnólia, uma das plantas mais antigas do mundo A magnólia é uma das flores mais antigas do mundo vegetal. Estima-se que as magnólias existam há aproximadamente 95 milhões de anos. Diferente de muitas flores modernas, as magnólias floresceram antes da existência das abelhas, razão pela qual são polinizadas por besouros. Essa origem ancestral confere à planta características únicas, como a ausência da distinção clássica entre sépalas e pétalas, as estruturas florais são chamadas genericamente de tépalas. Por Flipar

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