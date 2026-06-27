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Conheça a flor magnólia, uma das plantas mais antigas do mundo

A magnólia é uma das flores mais antigas do mundo vegetal. Estima-se que as magnólias existam há aproximadamente 95 milhões de anos. Diferente de muitas flores modernas, as magnólias floresceram antes da existência das abelhas, razão pela qual são polinizadas por besouros. Essa origem ancestral confere à planta características únicas, como a ausência da distinção clássica entre sépalas e pétalas, as estruturas florais são chamadas genericamente de tépalas.

Por Flipar
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As magnólias pertencem à família botânica Magnoliaceae, que engloba mais de 300 espécies distribuídas pelos continentes. As suas flores variam do branco puro ao rosa intenso, passando pelo roxo e pelo amarelo, dependendo da espécie. Algumas variedades, como a Magnolia grandiflora, produzem flores que podem atingir 30 centímetros de diâmetro. As espécies caducifólias, como a Magnolia soulangeana, florescem na primavera antes mesmo de desenvolver suas folhas.

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Na jardinagem e no paisagismo, as magnólias são consideradas plantas nobres e de grande apelo ornamental. Podem ser cultivadas tanto como árvores de grande porte, algumas espécies chegam a 30 metros de altura, quanto como arbustos compactos adequados para jardins menores. Elas preferem solos bem drenados, ligeiramente ácidos e ricos em matéria orgânica, além de luz solar plena ou meia-sombra.

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Além disso, a magnólia carrega simbolismos poderosos em diferentes culturas. Na China, é símbolo de nobreza, pureza e beleza feminina. Já no Japão, é associada ao amor pela natureza e à contemplação da efemeridade da vida. Nos Estados Unidos, a magnólia é a árvore símbolo dos estados do Mississippi e Louisiana. A flor também está presente em brasões, bandeiras e identidades culturais ao redor do mundo.

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Há séculos, diferentes partes da magnólia têm sido utilizadas para tratar algumas doenças, especialmente na medicina chinesa e japonesa. A casca de espécies como a Magnolia officinalis, por exemplo, é usada para tratar ansiedade, distúrbios digestivos e inflamações. O óleo essencial das flores é empregado em aromaterapia para promover relaxamento e bem-estar.

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Algumas espécies de magnólia enfrentam ameaças em seus habitats naturais devido ao desmatamento e às mudanças climáticas. A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classifica diversas espécies como vulneráveis ou em perigo de extinção. Projetos de conservação em países como China, Vietnã e México trabalham para proteger populações silvestres e promover o cultivo responsável.

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