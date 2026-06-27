Animais Cacatuas impressionam pela inteligência e forte interação com humanos As cacatuas estão entre as aves mais inteligentes e carismáticas do mundo. Com sua plumagem elegante, a crista móvel e um comportamento extremamente sociável, elas despertam a atenção por onde passam. Também são conhecidas pela capacidade de criar fortes laços com outros animais e com os seres humanos, tornando-se uma das aves de estimação mais admiradas. Elas são aves psitaciformes, pertencentes à família Cacatuidae, e têm origem no Sudeste Asiático e na Austrália. No Brasil, sua criação domést Por Flipar

Imagem de Benita Welter por Pixabay