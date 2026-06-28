Galeria Medo de números, pontes e celulares: conheça fobias inusitadas As fobias são medos intensos, persistentes e desproporcionais que, em geral, não representam perigo real. Elas podem provocar reações físicas e emocionais, interferindo no comportamento e na rotina de quem convive com esse tipo de ansiedade. Embora algumas sejam bastante conhecidas, existem fobias raras e curiosas que podem afetar a vida cotidiana de maneiras inesperadas. Veja a seguir algumas insólitas. Por Flipar

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