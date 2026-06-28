Galeria O metal do futuro sustentável: como a leveza do alumínio move e transforma o mundo O alumínio consolidou-se como um dos metais mais estratégicos para o desenvolvimento industrial devido à combinação única de leveza, durabilidade e flexibilidade. Sua presença revolucionou setores cruciais da sociedade, desde a fabricação de embalagens seguras até a engenharia de aeronaves de alta performance. Descobrir as propriedades essenciais e o infinito ciclo de reciclagem desse recurso revela sua importância para a construção de um futuro mais sustentável. Por Flipar

Saltaluminyum - wikimedia commons