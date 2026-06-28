Galeria Saiba por que é perigoso descartar pilhas no lixo comum Não se deve descartar pilhas no lixo comum. Essa prática oferece sérios riscos à saúde, ao meio-ambiente, além de ainda pode provocar acidentes graves. As pilhas contêm metais pesados como mercúrio, chumbo e cádmio, além de outros componentes químicos tóxicos. Caso descartadas no lixo doméstico, elas vão parar em aterros sanitários ou lixões irregulares, onde ficam expostas à ação do tempo. Por Flipar

Divulgação