Serpente invasora, cobra-ferradura atravessa ilhas a nado e ameaça espécie de lagarto

Diante do risco de extinção, cientistas trabalham para preservar a diversidade genética da espécie por meio de pesquisas e programas de reprodução em cativeiro. Instituições como o Zoológico de Barcelona já obtiveram os primeiros nascimentos de filhotes, em uma tentativa de garantir a sobrevivência de linhagens ameaçadas. Para os pesquisadores, a perda dessas animais representa uma grave ameaça à biodiversidade mundial e a um patrimônio evolutivo construído ao longo de milhões de anos.