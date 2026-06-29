Animais Conforto e proteção: tipos de lãs que aquecem gerações Existem diferentes tipos de lã, cada um com características próprias de textura, aquecimento, resistência e origem. Algumas fibras são produzidas por ovelhas, enquanto outras vêm de animais menos conhecidos. Conheça a seguir 12 tipos de lã encontrados em roupas e acessórios. Por Flipar

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