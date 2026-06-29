Galeria Muito além da caixa térmica: o impacto do isopor na construção e na economia circular O uso do isopor expandiu-se muito além das embalagens térmicas cotidianas para se transformar em um recurso estratégico na engenharia e na sustentabilidade global. A composição leve e resistente do poliestireno expandido traz soluções inovadoras que impactam diretamente a economia de energia e a segurança nas construções modernas. Entender as aplicações corretas e o potencial de reciclagem do material ajuda a otimizar recursos e a proteger o meio ambiente. Por Flipar

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