Galeria Descoberta na Dinamarca revela gigantesco centro de produção da Era Viking A península da Jutlândia, onde foi encontrado o complexo arqueológico Viking, constitui a porção continental da Dinamarca e representa a única parte do país ligada diretamente ao restante da Europa. Sua extensão alcança cerca de 350 quilômetros, desde a fronteira com a Alemanha até o extremo norte dinamarquês, onde o Mar do Norte encontra o Mar Báltico. Por Flipar

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