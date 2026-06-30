Descoberta na Dinamarca revela gigantesco centro de produção da Era Viking

Além do território dinamarquês, a parte mais ao sul da península pertence à Alemanha, o que faz da Jutlândia uma região compartilhada entre os dois países. Ao longo dos séculos, sua posição estratégica favoreceu o comércio, a navegação e o desenvolvimento de importantes rotas marítimas.
A paisagem combina planícies, dunas costeiras, florestas, lagos e extensas áreas agrícolas, responsáveis por boa parte da produção de alimentos da Dinamarca. O litoral apresenta centenas de quilômetros de praias, fiordes e enseadas que atraem visitantes ao longo de todo o ano.
A costa oeste costuma enfrentar ventos intensos e ondas fortes do Mar do Norte, enquanto a costa leste possui águas mais calmas e diversos portos naturais. Entre as principais cidades da região destacam-se Aarhus (antiga Aros), Aalborg, Esbjerg, Kolding e Viborg, cada uma com forte relevância econômica, cultural ou histórica.
Aarhus, a segunda maior cidade dinamarquesa, abriga universidades, museus renomados e um importante porto comercial. Esbjerg se destaca como centro da indústria pesqueira e das operações ligadas à energia eólica offshore. No extremo norte da península fica Skagen, famoso pelo encontro simbólico das águas dos dois mares e pela luz natural que inspirou inúmeros artistas.
A península também abriga o Parque Nacional do Mar de Wadden, reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO por sua extraordinária biodiversidade. Milhões de aves migratórias utilizam essa área como ponto de descanso durante suas longas viagens entre a Europa e a África.