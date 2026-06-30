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Tradicional bebida espanhola, horchata atravessou o Atlântico e conquistou novos paladares

Bebida de origem espanhola, a horchata também é consumida também em alguns países da América Latina. As receitas variam bastante conforme a região, mas compartilham características em comum: sabor adocicado, textura leve e consumo geralmente gelado, ideal para climas quentes. Ao longo dos séculos, a bebida atravessou fronteiras e incorporou ingredientes locais, dando origem a versões distintas que refletem a diversidade cultural de cada país. Hoje, além de refrescante, a horchata é vista como um

Por Flipar
Reprodução do Flickr Dave Rodriguez

A origem da horchata remonta à região de Valência, na Espanha, onde surgiu a “horchata de chufa”. Ela é preparada a partir da chufa, um pequeno tubérculo também conhecido como tiririca-doce (Cyperus esculentus).

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Nessa versão original, os tubérculos são hidratados, triturados e misturados com água e açúcar, resultando em uma bebida vegetal nutritiva e naturalmente sem lactose. O consumo da horchata valenciana é documentado há séculos, sendo parte importante da cultura gastronômica local.

Reprodução do Flickr Michael Geminder

Com a expansão espanhola para as Américas, a receita foi adaptada aos ingredientes disponíveis em cada região. No México, por exemplo, a horchata ganhou uma versão bastante popular feita com arroz, água, açúcar e canela, frequentemente enriquecida com leite ou leite condensado.

Reprodução do Flickr Erik Pöhler

Em outros países latino-americanos, como El Salvador, Honduras e Nicarágua, existem receitas ainda mais distintas. Em alguns casos, com uma mistura de sementes e especiarias, cacau, gergelim e amendoim, o que confere um sabor mais complexo e marcante.

Reprodução do Flickr City Foodsters

Do ponto de vista nutricional, a horchata pode variar bastante conforme a receita. A versão espanhola, feita com chufa, é rica em fibras, minerais como potássio e magnésio, além de conter gorduras saudáveis. Já a versão mexicana à base de arroz tende a ser mais rica em carboidratos e açúcares, especialmente quando adoçada.

Reprodução do Flickr Annabel Ly

Além de sua importância cultural, a horchata também se destaca como uma alternativa às bebidas lácteas, sobretudo em sua forma tradicional sem leite. Isso a torna uma opção interessante para pessoas com intolerância à lactose ou que seguem dietas vegetais, embora seja importante observar possíveis adições de leite em algumas receitas modernas.

Reprodução do Flickr City Foodsters

Hoje, a horchata ultrapassou suas regiões de origem e ganhou popularidade internacional, sendo encontrada em diversos países e até mesmo industrializada. Ainda assim, suas versões artesanais continuam sendo as mais valorizadas, especialmente por preservarem métodos tradicionais e sabores autênticos.

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