Aves na natureza que carregam toxinas perigosas; veja exemplos

Após a ingestão desses insetos, o composto pode se acumular nos tecidos do pato e representar um risco para quem consumir sua carne. A cantaridina é considerada uma toxina bastante poderosa e já foi associada a casos graves de intoxicação em seres humanos que ingeriram os próprios besouros. Apesar disso, até o momento não existem registros que relacionem o consumo da carne de patos-ferrão a mortes humanas.