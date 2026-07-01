Galeria Versátil, gergelim ganha espaço na alimentação; até leite é produzido com a semente Cada vez mais pessoas buscam alternativas ao leite de vaca, seja por intolerância à lactose ou por escolha de estilo de vida. Nesse cenário, o leite de gergelim ganha espaço como uma opção vegetal nutritiva e diferenciada. Por Flipar

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