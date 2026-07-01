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Cantor Pablo celebra aquisição de jatinho de luxo avaliado em quase R$ 40 milhões: ‘Deus honra o trabalho’

O cantor baiano Pablo, conhecida popularmente como o 'Rei da Sofrência', celebrou publicamente a aquisição de um jato de luxo avaliado em R$ 38 milhões, segundo informações do g1. 'Mais do que um novo avião, essa é a prova de que Deus honra o trabalho, a dedicação e os sonhos construídos com muito esforço', escreveu nas redes sociais.

Por Flipar
Montagem/Reproduc?a?o @pablo_oficial

A aeronave, que acomoda até 11 pessoas entre passageiros e tripulantes, chegou ao aeroporto de Salvador e foi recebida pelo artista ao lado da família. Na publicação, o artista ressaltou o desejo de utilizar o transporte para levar seu trabalho a 'cada canto do Brasil e do mundo'.

Montagem/Reproduc?a?o @pablo_oficial

Nos últimos anos, o cantor também ganhou destaque por ostentar um Porsche avaliado em quase R$ 2 milhões e por realizar seu casamento em uma cerimônia de luxo repleta de famosos na Chácara Baluarte, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, em outubro de 2024.

Reprodução/Instagram @pablo_oficial

Ao longo dos anos, o artista modernizou os arranjos do gênero baiano com a adição de teclados e elementos do sertanejo moderno, o que influenciou diretamente toda uma nova geração de grandes astros nacionais. Pablo gravou parcerias com diversos artistas renomados, como Ivete Sangalo, Zezé Di Camargo & Luciano, Gusttavo Lima e Roberta Miranda.

Reproduc?a?o @pablo_oficial

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