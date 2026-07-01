Celebridades e TV Cantor Pablo celebra aquisição de jatinho de luxo avaliado em quase R$ 40 milhões: ‘Deus honra o trabalho’ O cantor baiano Pablo, conhecida popularmente como o 'Rei da Sofrência', celebrou publicamente a aquisição de um jato de luxo avaliado em R$ 38 milhões, segundo informações do g1. 'Mais do que um novo avião, essa é a prova de que Deus honra o trabalho, a dedicação e os sonhos construídos com muito esforço', escreveu nas redes sociais. Por Flipar

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