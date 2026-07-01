Estilo de Vida Utilidades do carvão vão muito além do churrasco O uso do carvão vai muito além de churrascos e lareiras. Há séculos, ele é aproveitado em diferentes situações do cotidiano por causa da capacidade de absorver umidade, odores e até impurezas. Em casa, pode ajudar na conservação de ambientes, objetos e alimentos, além de ser usado em cuidados pessoais e jardinagem. Em muitos casos, o material funciona como uma solução simples, barata e bastante eficiente. Veja a seguir algumas utilidades curiosas e práticas do carvão no dia a dia. Por Flipar

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